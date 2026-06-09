Reimund Popp

Unser Motto ist die weltmusikalische Brücke zwischen der spanischen/europäischen und der lateinamerikanischen Musik zu zeigen.

Im Sinne einer Art Versöhnung und Verbindung beider Welten, Europa und Amerika, ist eine Musik der "Neuen Welt"entstanden. Seit Christoph Kolumbus sind humanistische und religiöse/christliche Werte beider Welten aufeinandergestoßen. Die Beobachtung junger Musiker und Komponisten und deren Umgang mit Musik, zeigt Elemente beider Kulturen auf, die sich in einer Art gemeinsamerMusikformen widerspiegelt. Gerade in der Gitarrenmusik zeigt sich diese Strömung deutlich, da dieses Instrument in beiden Kulturen stark verwurzelt ist. Im Sinne christlicher und humanistischer Werte, ist es gerade heutzutage wieder wichtig, versöhnende Elementeeiner internationalen Sprache, der Sprache der Musik, mit einzubringen.