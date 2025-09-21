Rein ins Vergnügen!

Mit einem gemeinsamen Theaterfest aller Sparten wollen wir am 21. September 2025 gemeinsam mit Ihnen in die neue Spielzeit starten. Neues Spiel, neues Glück! Ab 11 Uhr erleben Sie im Opern- und Schauspielhaus und auf dem Vorplatz ein buntes Programm rund um die neue Saison. Erfahren Sie mehr über den Spielplan, genießen Sie Kostproben aus Oper, Ballett und Schauspiel und schauen Sie mit uns hinter die Kulissen des Theaterbetriebs. Natürlich bieten wir auch unseren jüngsten Gästen ein abwechslungsreiches Programm zum Erleben und Mitmachen. Kommen Sie vorbei — wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Programm im Überblick

Unsere Highlights

ab 11 Uhr

Tattoo-Studio „Zur schlauen Füchsin“

Opernvorplatz

12–15:30 Uhr

Entdecker-Rallye durchs Opernhaus

Opernhaus Foyers und Backstage

12–16 Uhr

Sofortbild-Fotobox mit Kostümständer

Filmecke: Backstage-Clips

Opernhaus Foyers

12:15 Uhr

Shim Sham Tanzworkshop

Opernvorplatz

12:45 Uhr

JOiN presents The Fairy-Queen

Lieder und Arien aus dem Feen-Wal

Außenbühne vor dem Schauspielhaus13:30–14:30 Uhr

Singend durch den Spielplan

Mitsingen erwünscht – keine Vorkenntnisse nötig

Opernvorplatz

14–15 Uhr

Auf in den Herbst

Talk, Musik und Filme mit Intendant Viktor Schoner und Gästen

Opernhaus Zuschauerraum

14:45 Uhr

Lindy Hop Schnupperkurs

Opernvorplatz

18 Uhr

Musik von Zuhause

Konzertgala

Opernhaus Zuschauerraum