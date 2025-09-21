Rein ins Vergnügen!

Mit einem gemeinsamen Theaterfest aller Sparten wollen wir am 21. September 2025 gemeinsam mit Ihnen in die neue Spielzeit starten. Neues Spiel, neues Glück! Ab 11 Uhr erleben Sie im Opern- und Schauspielhaus und auf dem Vorplatz ein buntes Programm rund um die neue Saison. Erfahren Sie mehr über den Spielplan, genießen Sie Kostproben aus Oper, Ballett und Schauspiel und schauen Sie mit uns hinter die Kulissen des Theaterbetriebs. Natürlich bieten wir auch unseren jüngsten Gästen ein abwechslungsreiches Programm zum Erleben und Mitmachen. Kommen Sie vorbei — wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Programm im Überblick
Unsere Highlights
ab 11 Uhr
Tattoo-Studio „Zur schlauen Füchsin“
Opernvorplatz
12–15:30 Uhr
Entdecker-Rallye durchs Opernhaus
Opernhaus Foyers und Backstage
12–16 Uhr
Sofortbild-Fotobox mit Kostümständer
Filmecke: Backstage-Clips
Opernhaus Foyers
12:15 Uhr
Shim Sham Tanzworkshop
Opernvorplatz
12:45 Uhr
JOiN presents The Fairy-Queen
Lieder und Arien aus dem Feen-Wal
Außenbühne vor dem Schauspielhaus13:30–14:30 Uhr
Singend durch den Spielplan
Mitsingen erwünscht – keine Vorkenntnisse nötig
Opernvorplatz
14–15 Uhr
Auf in den Herbst
Talk, Musik und Filme mit Intendant Viktor Schoner und Gästen
Opernhaus Zuschauerraum
14:45 Uhr
Lindy Hop Schnupperkurs
Opernvorplatz
18 Uhr
Musik von Zuhause
Konzertgala
Opernhaus Zuschauerraum