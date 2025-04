Reine Männersache

Man(n) gönnt sich ja sonst nichts

Genau aus diesem Grund bieten wir Ihnen, liebe Männer, diese erlebnis- und genussreiche Tour durch Schorndorf an. Ob Kumpels, Kollegen oder Junggesellenabschied – diese Tour ist genau das Richtige für Ihre gesellige Männerrunde. Es erwartet Sie ein außergewöhnlicher Abend sowohl in alteingesessenen als auch in jungen Schorndorfer Betrieben. Sie dürfen probieren und genießen. Und nebenbei erfahren Sie auch noch viel Wissenswertes – auch über Schorndorfs starke Männer. Freuen Sie sich auf ein rundum HERRliches Erlebnis.

Anmeldungen bis eine Woche vorher bei der Stadtinfo Schorndorf, Telefon 602-6000, stadtinfo(at)schorndorf.de oder unter www.schorndorf.de/offeneführungen.