"Reineke Fuchs" von Johann Wolfgang von Goethe - Freilichtaufführung

Humoriges Theaterstück um Tierfabeln.

Reineke Fuchs lebt mit seiner Frau und seinen Kindern friedlich auf seiner Burg. Eines Tages kommt der königliche Bote, ein Bär namens Braun, und überbringt ihm die Aufforderung sich beim König einzufinden, da er wegen vieler Schandtaten angeklagt ist. Reineke, der dieser Vorladung nicht nachkommen will, lockt den Bären in eine Falle. Schwer verletzt kehrt Braun zu König Nobel zurück, und dieser schickt den Kater Hinze mit dem gleichen Auftrag aus. Doch auch diesen ereilt das gleiche Schicksal. Erst dem dritten Boten, dem Dachs Grimbart, gelingt es, den Fuchs Reineke zum König zu bringen. Bei der Verhandlung am Königshofe wird er zum Tode verurteilt. Kurz vor dem Hängen beginnt Reineke Phantasiegeschichten von einem geheimnisvollen Schatz zu erzählen. Der König wird neugierig, sieht von der Hinrichtung ab und lässt sich vom Fuchs genauere Details erklären.

Während König Nobel aufbricht, um nach dem Schatz zu suchen, werden die in Ungnade gefallenen Diener, Braun und der Wolf "Isegrim" in den Kerker geworfen, und Reineke muss in Begleitung des Hasen und des Schafbockes zur Beichte zum Papst pilgern. Der Fuchs bleibt jedoch auf seiner Burg, tötet den Hasen und überredet den Bock Bellin, alleine zum König zurückzukehren, um diesem Briefe zu überbringen. Anstatt Briefe hat Reineke jedoch den Hasenkopf verpackt. Der darüber erzürnte König wirft den Schafbock dem Wolf und dem Bären zum Fraß vor und lässt diese zwei wieder frei.

Aufgrund neuerlicher Klagen aus dem Tierreich über den Fuchs lässt der König diesen durch den Dachs abermals an den Königshof holen. Bei der Gerichtsverhandlung benützt Reineke wieder die bewährte Methode, den sehr erzürnten König mit Phantasiegeschichten über angebliche Schätze und Reichtümer abzulenken und zu besänftigen. Zusätzlich legt noch eine Äffin beim König ein gutes Wort für den Fuchs ein, sodass sich schlussendlich der König doch wieder zu einer Begnadigung überreden lässt. Der Wolf Isegrim protestiert dagegen heftig und fordert Reineke zum Zweikampf heraus. Dieser nimmt die Herausforderung an, erhält von der Äffin gute Ratschläge und besiegt Isegrim im Kampfe. Der Wolf wird versorgt und Reineke wird zum Reichskanzler befördert und darf hoch geehrt auf seine Burg zurückkehren.