"Reiner Michelfelder – ars dynografia"

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Museum im Kleihues-Bau Stuttgarter Strasse 93, 70806 Kornwestheim

Die Ausstellung würdigt den Grafiker und Fotokünstler Reiner Michelfelder (1906–1985) und seine experimentelle Bildsprache der „ars dynografia“. 

Ausgehend von seiner Zusammenarbeit mit Peter Keetman entstehen faszinierende Werke zwischen Fotografie, Grafik und optischem Experiment.

Mit einfachen Mitteln, großer Neugier und technischem Erfindergeist entwickelte Michelfelder dynamische Schwarz-Weiß-Kompositionen von beeindruckender räumlicher Tiefe. Originale Arbeiten, Dias und Installationen geben Einblick in sein vielseitiges Schaffen.

Zum 120. Geburtstag lädt die Ausstellung dazu ein, einen nahezu vergessenen Pionier der experimentellen Fotografie neu zu entdecken.

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Museum im Kleihues-Bau Stuttgarter Strasse 93, 70806 Kornwestheim
Kunst & Ausstellungen

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