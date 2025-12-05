Reiner's Rendeers

Reiner Münsinger, langjähriges aktives Mitglied der Jazzmission, gibt in diesem Projekt zur Jahreszeit passend den Gschenklesverteiler (anderswo auch Santa Claus, Weihnachtsmann, Väterchen Frost ... genannt).

Sein Schlitten wird gezogen vom erweiterten Bläserquartett Collegium Canorum. Manchmal fällt Ostern und Weihnachten halt zusammen mit dem Tag vor Nikolaus ...

Im Anschluss an den Opener ist die Bühne frei für alle spielwütigen Musiker:innen und der Platz offen für musikalische Überraschungen aller Art.