Reinfeld&Nuss

Mit Konstantin Reinfeld und Benyamin Nuss treffen zwei Shooting-Stars der deutschen Musikszene aufeinander und kreieren ein unvergleichliches Programm für zwei Instrumente, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Konstantin Reinfeld ist einer der vielseitigsten Mundharmonikaspieler weltweit und Benyamin Nuss einer der wenigen Pianisten, denen es gelingt, ein junges Publikum in die großen Konzerthallen der Welt zu locken. Souverän vereinen die beiden Ausnahmekünstler Sonaten von klassischen Komponisten, machen sich Filmmusiken zu eigen, brillieren mit eigenen Arrangements und verwandeln weltmusikalische Klänge osteuropäischer Musik. Mittlerweile hat das Duo bereits acht Kompositionen für Mundharmonika und Klavier in Auftrag gegeben.

Im Rahmen der im ZDF ausgestrahlten Preisverleihung des Opus Klassik 2019 spielte das Duo im Konzerthaus Berlin.

Für das Debütalbum mit Benyamin Nuss wurde Konstantin Reinfeld als Newcomer Instrumental ausgezeichnet.

Gemeinsam entfachen die beiden Musiker einen so spannungsgeladenen wie sensiblen Dialog zweier Instrumente, die in dieser Kombination in Klangfarbe und Ausdruck völlig neu erlebbar sind.