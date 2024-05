Reinhard Gunst - „Mithraskult – ein Mysterienkult aus dem Orient"

Im Zentrum des Mithraismus stand der römische Gott Mithras. Seinen Höhepunkt erreichte der aus dem Orient stammende Kult im Laufe des 2. Jhd‘s AD.

In den Mithräen, die meist unterirdisch angelegt wurden, fanden dann die öffentlich nicht zugänglichen Kultfeiern statt. Höhepunkt dieser Feiern war die symbolische Opferung eines Stiers, das Taurobolium. Hier ergreift Mithras den Stier und tötet ihn, flankiert von den beiden Fackelträgern Cautes, mit der nach oben weisenden Fackel und Cautopates. Doch dieses Bild ist nicht aus der Fantasie entsprungen, sondern war analog zur Szene, während der Wintersonnenwende am Himmel sichtbar. Dieser Kampf mit dem Stier begann kurz nach dem Einsetzen der Abenddämmerung und endete dann am Morgen des folgenden Tages.

Da erschien der Stier so am Himmel, als wäre er besiegt. Mehrere Reliefs, wie die in Osterburken und bei Fellbach gefundenen, stellen dieses Taurobolium dar, in dem dieses kosmische Schauspiel übersetzt wurde. Wie das eigentliche Ritual strengen Regeln folgte, so weisen auch die Darstellungen des Taurobolium immer eine strenge Komposition auf, in der Zahlensymbolik der pythagoreischen Lehre erkennbar ist.