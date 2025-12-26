Reinhard Mey 3.0 - Stefan Eichner spielt Reinhard Mey

Es ist wieder soweit! Stefan Eichner, der bereits deutschlandweit mit seinen Reinhard-Mey-Hommagen für Furore sorgte, kommt mit seiner neuen Version seines Programms wieder auf die Bühne.

Freuen Sie sich auf "Reinhard Mey 3.0", das neueste Werk des Künstlers.

Mit "Reinhard Mey 3.0" setzt Stefan Eichner seine musikalische Reise fort und zeigt erneut seine Leidenschaft und sein Können.

Stefan Eichner, der mit seinen Interpretationen und Hommagen an Reinhard Mey bereits deutschlandweit Anerkennung und Begeisterung geweckt hat, blickt voller Vorfreude auf dieses neue Programm: "Es freut mich ungemein, dass mein Reinhard-Mey-Programm so viel Zuspruch gefunden hat und ich inzwischen bundesweit damit auf Tour bin.“

Die Zuschauer erwartet eine beeindruckende Darbietung von Stefan Eichner, der sich mit "Reinhard Mey 3.0" erneut in die Herzen seines Publikums spielen wird. Verpassen Sie nicht diese außergewöhnliche Gelegenheit, Stefan Eichner in seinem Element zu erleben,wenn er die zeitlosen Melodien von Reinhard Mey zum Leben erweckt.