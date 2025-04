Reinhard Mey - sein Leben aus seinen Liedern

Seit Jahrzehnten steht Reinhard Mey auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Wer ihm in dieser ganzen Zeit die Treue gehalten hat, der konnte Anteil nehmen am Auf und Ab seines Lebens.

Er hat davon gesungen, was ihn ärgert, freut, bewegt. Wir haben sehr privat an seinem Leben teilgenommen durch seine Lieder. Immer ist er sich treu geblieben und hat von dem gesungen, was ihn wirklich bewegt. Reinhard Meys Leben aus seinen Liedern – darum geht es an diesem Abend - eine Hommage an den großen deutschen Chanson- und Liedersänger. Mit Pfarrerin Angelika Segl