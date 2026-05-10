Der Vortrag blickt auf den demokratischen Neuaufbau 1945 und geht damit verbunden auf die politischen Biographien von Reinhold Maier und Gottlob Kamm ein.
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Stadtmuseum Schorndorf Kirchplatz 7-9, 73614 Schorndorf
Vorträge & Lesungen
Vortrag von Dr. Michael Kitzing
Stadtmuseum Schorndorf Kirchplatz 7-9, 73614 Schorndorf
Der Vortrag blickt auf den demokratischen Neuaufbau 1945 und geht damit verbunden auf die politischen Biographien von Reinhold Maier und Gottlob Kamm ein.
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