Reinhold Messner "Leben am Limit"

Wer ist so oft an das Limit gegangen wie Reinhold Messner? Im Fels, an den Achttausendern und in den Eiswüsten dieser Erde. Der Abenteurer ist auch ein politischer Mensch, Museumsgründer und Bergbauer.

In seinem Vortrag erzählt er aus seiner Jugend in den Dolomiten, vom Himalaja, der Wüste Gobi, Grönland und seinen Einsatz für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Reinhold Messner sieht sich heute als Stellvertreter für all jene, die weder die Zeit noch die Mittel hatten, ihre Ideen als Abenteurer zu verwirklichen. Er will seine Erfahrungen aus den letzten Wildnisgebieten auf dieser Erde teilen und Empathie für die Menschen in den Weltbergen wecken.

Seine Erzählungen über Nahtoderfahrungen und das Scheitern in der Todeszone und viel Gegenwind sind spannend und hintergründig zugleich.