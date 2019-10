Reinhold Messner : Weltberge - die 4. Dimension

Im Jahr 2019 wird Reinhold Messner 75 Jahre alt. In seiner neusten Live-Show schaut er zurück auf die großen Berge dieser Welt. Berge, an denen Geschichte geschrieben wurde: „Weltberge – die 4. Dimension“ ist Messners neuester und zugleich bildgewaltigster Vortrag.

Reinhold Messner zeigt dreizehn ausgewählte Weltberge auf bis dato unbekannte Art und Weise. Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt schufen Wissenschaftler auf Basis von Satellitenaufnahmen dreidimensionale, fotorealistische Abbilder der beeindruckendsten Berge dieser Welt. Anhand dieser Aufnahmen zeigt Messner in seinem neusten Vortrag Berge aus zuvor undenkbaren Perspektiven.

Dabei erzählt er nicht nur von seinen Grenzerfahrungen und alpinistischen Expeditionen der letzten Jahrzehnte, sondern lässt zudem Raum für die besteigungshistroischen Begebenheiten dieser Berge. Der Zuschauer wird so zum Teilnehmer historischer Expeditionen und zugleich Zeuge neuer alpinistischer Herausforderungen. Denn nie zuvor konnte man Besteigungsrouten am Berg so präzise nachvollziehen oder planen.

Was macht den Reiz dieser besonderen Berge aus? Warum und wie wurden sie erstmals bestiegen? Reinhold Messner füllt die brillanten Bilder mit Leben. Erleben Sie Reinhold Messner hautnah und tauchen Sie ein in die 4. Dimension.

Steigen Sie gemeinsam mit der Bergsteigerlegende in seiner neuen Live Foto- & Filmshow auf die Gipfel der Weltberge.

Zur Person:

Reinhold Messner wurde am 17. September 1944 in Südtirol/Italien geboren. Schon als Fünfjähriger begann er mit dem Bergsteigen und hat seit 1969 mehr als hundert Reisen in die Gebirge und Wüsten dieser Erde unternommen. Messner ist einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt. Er hat gemeinsam mit Peter Habeler 1978 als Erster den Gipfel des Mount Everest ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff erreicht und stand als erster Mensch auf den Gipfeln aller vierzehn Achttausender (1970–1986, jeweils ohne Flaschensauerstoff). Ebenfalls als Erster hat er einen Achttausender im Alleingang bestiegen (Nanga Parbat, 1978) und war zwei Jahre später der erste Mensch, der den höchsten Gipfel der Welt ohne Flaschensauerstoff und im Alleingang erreichte. Zudem war er der Zweite, der 1986 die Seven Summits erreichte. Weiterhin durchquerte er die Antarktis (1989/1990 mit Arved Fuchs), Grönland (1993) und die Wüste Gobi (2004). Seine unzähligen Buchveröffentlichungen wurden in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt.