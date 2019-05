ReinRäumRaus

Ein Küchenspiel mit Objekten und Musik - Guten Appetit!In der Küche riecht es lecker. Es stehen Töpfe und Schüsseln herum. Auch das Mehl und die Eier stehen bereit. Es wird kräftig geschüttelt und gerührt, gerollt und geklopft und am Ende gibt‘s was Leckeres auf die Teller. Die Puppen- und Objektspielerin Myriam Rossbach erweckt die Küche zu neuem Leben, benützt Küchenutensilien auch mal auf unkonventionelle Art und Weise, bringt sie zum Tanzen und lockt auch das eine oder andere Liedchen aus Topf & Co heraus.

Regie: Melika Ramic | Ausstattung: Christian Schlechter | Musik: Wendi Gessner | Dramaturgie: Marieke Breyne, Theresa Unger | Licht: Karoline Melmuk | Regieassistenz: Laura Andreß | Darstellerin: Myriam Rossbach