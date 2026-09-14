Reise über die Alb

Theater Lindenhof Unter den Linden 18, 72393 Melchingen

Fotografien von Christoph von Haussen.

Christoph von Haussen, der sich durch Auftragsarbeiten für Magazine wie National Geographic, GEO, STERN und Spie- gel einen Namen gemacht hat, fand auf der Alb seine Wahl- heimat und lebt seit vielen Jahren in einem kleinen Weiler direkt am Albtrauf.

Die Ausstellung Gesichter der Alb prä- sentiert die Essenz seiner langjährigen künstlerisch-foto- grafischen Auseinandersetzung mit dieser Landschaft - bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit und zu den unterschied- lichsten Tageszeiten. Mit ihrer herben Schönheit ebenso wie mit ihren zivilisatorischen Verwundungen.

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Theater Lindenhof Unter den Linden 18, 72393 Melchingen
Kunst & Ausstellungen

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