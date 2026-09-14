Reise über die Alb

Fotografien von Christoph von Haussen.

Christoph von Haussen, der sich durch Auftragsarbeiten für Magazine wie National Geographic, GEO, STERN und Spie- gel einen Namen gemacht hat, fand auf der Alb seine Wahl- heimat und lebt seit vielen Jahren in einem kleinen Weiler direkt am Albtrauf.

Die Ausstellung Gesichter der Alb prä- sentiert die Essenz seiner langjährigen künstlerisch-foto- grafischen Auseinandersetzung mit dieser Landschaft - bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit und zu den unterschied- lichsten Tageszeiten. Mit ihrer herben Schönheit ebenso wie mit ihren zivilisatorischen Verwundungen.