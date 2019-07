Reise nach Schlesien und Krakau. Multivisionsschau.

Schlesien, romantisch verklärt von Eichendorff, gepriesen von Goethe, ist ein uralter Landstrich, geprägt von den fruchtbaren Böden rechts und links der Oder. In grauer Vorzeit siedelten sich dort germanische und slawische Stämme an. Als Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Sprachen durchlebte das Land eine spannungsreiche Geschichte.

Unsere Reise beginnt in Breslau, der Kulturhauptstadt 2016, nächste Station ist das Paulinerkloster in Tschenstochau mit der berühmten Schwarzen Madonna. Es folgen die Städte Oppeln, Gleiwitz, Kattowitz und Krakau. Von hier besuchen wir die Hohe Tatra und beenden die Reise in Breslau.