Reisebericht: Zur konkreten Utopie von Neustart auf Maribu

Eine Reisebericht von bolo’bolo über Neustart Schweiz bis auf Maribu in Tübingen.

Die Genossenschaft Neustart: solidarisch leben + wohnen eG – https://neustart-solewo.de – baut auf dem Areal Maribu in der Südstadt suffizienten Wohnraum für 320 Menschen sowie eine umfangreiche sozial-ökologische Infrastruktur. Welchen Weg das Vorhaben bereits zurückgelegt hat und wo es aktuell steht, was daran realutopisch ist und inwiefern ein solches Projekt als eine Keimzelle für eine Gesellschaft jenseits der Bestehenden wirken kann, wird von Neustart-Aktiven anhand von Reisefotos kurzweilig dargestellt.