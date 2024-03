Reisebüro The Travelmanufactory - 1. Geburtstag mit Tag der offenen Tür

Ein Jahr The Travelmanufactory - Lasst uns zusammen anstoßen, auf all die Erinnerungen, die wir bereits geschaffen haben, und auf all die Abenteuer, die noch vor uns liegen!

Geplant ist ein tolles Rahmenprogramm vor Ort:

- Sektempfang

- Fingerfood

- Goodie Bags für die ersten 50 Besucher

- Infostände toller Partner, wie z.B. AIDA Cruises, B.B. Bridal Concept Boutique Flein, Become Beautiful Flein,...

- Aperolbar

- Gewinnspiel mit tollen Preisen

- Reiseaccessoires

u.v.m.

Eintritt frei!