Reisegeschichten - Der Norden

Vicente Patíz, Gitarren & Co.

Auch Vicente Patíz, der musikalische Weltenbummler, darf in unserer Jubiläumssaison nicht fehlen. Gerade Ende letzten Jahres war er auf einer längeren Namibia-Reise auf Klangsuche unterwegs. Sicherlich können Sie heute erfahren, wie er die Erlebnisse von Wüste, Wildnis und Wunder musikalisch umsetzt. Das Spannende bei seinen Konzerten ist, dass manche Arrangements erst im Augenblick seiner Live-Performance entstehen. Er nimmt sich mit einer Loop-Station selbst auf, spielt verschiedene Instrumente ein und kreiert somit einen Klangteppich rund um seine Reiseberichterstattungen. Spanische Spieltechnik trifft auf irische Fingerstyles, Jazz auf Klassik und Kreativität auf Können. Reisen Sie mit! Vom Polarkreis bis in den Dschungel!

Muss zum Flanierticket dazu gebucht werden.