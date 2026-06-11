Der Sinn des Lebens und der ganze andere Scheiß.

Geht’s nicht auch ne Nummer kleiner ? Natürlich nicht.

In ihrem dritten Programm katapultieren sich Maja Lührsen und Theo Vagedes alias Reisegruppe Ehrenfeld in die Umlaufbahn von Lebensinn, Wahnsinn und Unsinn. Die beiden Universal-Performer liefern verdichteten Wortwitz, Live-Musik für alle Sinne, Gesang vom anderen Stern und Tanz-Choreos zum Niederknien. Da bleibt kein Auge trocken.

Und, fragen sich die beiden, liegt nicht letztlich sowieso alles im Auge des Betrachters ? Für einen Diktator mag der Sinn darin bestehen, die alleinige Weltherrschaft zu erlangen. Einem Borkenkäfer reicht die kollektive Waldherrschaft. Für manche ist die Fettwegspritze im Institut für Medical Beauty die Lösung aller Probleme, für andere ist sie einfach nur der ganze andere Scheiß, also Unfug, Larifari oder eben Kokolores.

Sinn des Lebens? Während sie schon eine mögliche Antwort parat hat, hat er die Frage noch nicht verstanden. Da grätscht sich das Duo gerne auch mal gewaltfrei gegenseitig ins Wort, um im nächsten Moment wieder synchron zu rappen. Ob sie die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten? Klar! Und vor allem natürlich den ganzen anderen Scheiß.