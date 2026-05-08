Reiseland Japan

Der rund 70-minütige Film nimmt die Zuschauenden unter der Leitung von Olaf Spitzer mit auf eine zweiwöchige Reise durch einige der bedeutendsten Orte Japans.

In Kyoto vermitteln historische Tempel und ruhige Gärten ein lebendiges Bild der japanischen Kultur. Auf dem heiligen Berg Koya-san öffnen Klosteranlagen und spirituelle Rituale ein Fenster in den buddhistischen Alltag.

Die Reise findet während der Kirschblüte statt, wodurch viele Szenen in eine zarte, frühlingshafte Atmosphäre getaucht sind. Unterwegs zeigt der Film auch die eindrucksvolle Fahrt mit dem Shinkansen, der Japans technologische Moderne repräsentiert. Ein Höhepunkt sind die Aufnahmen des Fuji, der in der klaren Sonne erscheint und die natürliche Schönheit des Landes eindrucksvoll unterstreicht.

Ein besonderes Reiseerlebnis ist die Wanderung auf dem Nakasendo-Trail, einem alten Handelsweg zwischen Edo und Kyoto. Die Aufnahmen zeigen idyllische Poststädte und bewaldete Pfade, die den ursprünglichen Charakter des alten Japans bewahrt haben. In Tokio zeigt er das pulsierende Leben der Metropole – von belebten Straßen und futuristischer Architektur bis zu ruhigen Momenten in Parks und traditionellen Vierteln.

Der Film verbindet kulturelle Einblicke, landschaftliche Höhepunkte und persönliche Eindrücke und zeigt, wie anders, exotisch, fremd und nah zugleich der viertgrößte Inselstaat der Welt erscheint.