Reiseplanungsseminar Australien

Australien ist für viele Deutsche ein Traumziel. Der fünfte Kontinent bietet eine enorme Vielfalt an Landschaften, Fauna und Flora und auch an Arbeitsmöglichkeiten. Dieses Seminar stellt Australien multimedial informativ, aber auch sehr unterhaltsam vor - dazu gehören Insider-Tipps ebenso wie zahlreiche Verweise auf wertvolle Informationsquellen im Internet und darüber hinaus. Der Referent beschäftigt sich seit 25 Jahren fast täglich mit Australien. Er bereist das Land immer wieder. Seit 1997 ist er Chefredakteur der enorm umfangreichen Website Australien-Info.de. Topaktuelle Informationen sind also garantiert. Die Inhalte des Seminars richten sich nach den Interessen der Teilnehmer. Je nach Wunsch gibt es konkrete Tipps zu Flugrouten, Unterkünften, Reisen mit Wohnmobil, Mietwagen, Bus, Bahn oder auch für Gruppenreisen. Dieses Seminar hilft Informationen zu finden, zu filtern und zu gewichten. Es liefert einen roten Faden für die Reiseplanung und diverse Spartipps. Die Teilnehmer erhalten viele Hinweise zu weiterführenden Medien, die häufig auch kostenlos erhältlich, aber wenig bekannt sind sowie ein umfangreiches Manuskript und Karten- und Prospektmaterialien. Um Anmeldung wird gebeten! Dieses Seminar kann auch als webinar stattfinden, sofern es in Präsenz nicht durchgeführt werden darf! Um Anmeldung wird gebeten!

Referent: Jörg-M. Lenz