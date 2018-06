Reisetagebücher

Ferienzeit ist Reisezeit. In den Sommern 1875/76 reiste der Bietigheimer Künstler Gustav Schönleber an die Nord- und Ostsee. Dort zeichnete er viele Bilder von der besonderen Landschaft, schnittigen Booten, lebendigen Häfen und gemütlichen Städtchen.

Viele davon kamen in das Buch Küstenfahrten an der Nord- und Ostsee, das allen, die noch nie an die Nord- und Ostsee fahren konnten, zeigt, wie schön es dort ist! Genau wie Gustav Schönleber machen auch wir ein Reisetagebuch von den schönsten Orten, an denen wir schon mal waren und reisen in unserer Erinnerung noch einmal dort hin…