Reiseträume – Entdecke künstlerisch die Welt

Wir machen uns auf den Weg und begleiten viele bekannte Malerinnen und Maler auf ihren Malreisen an die unterschiedlichsten Orte der Welt.

Mit neuen Blickwinkeln und inspirierenden Perspektiven auf ferne Landschaften, exotische Natur, aufregende Städte und spannende Architektur entwirfst du in diesem Kurs voller Reisefreude deine eigenen Reiseträume und Traumziele. Deine ganz individuellen und besonderen Motive entstehen – mit verschiedensten Techniken und aus spannenden Materialien. Los geht’s: Dein Reisetraum kann beginnen!

Was dich erwartet

- Bekannte Künstlerinnen und Künstler kennenlernen und deren Malreisen aktiv erleben

- Freies, grenzenlos kreatives Gestalten

- Malen auf Leinwand und großen Papierformaten

- Umsetzung eigener Ideen – ganz individuell und vielfältig

- Experimentieren mit unterschiedlichen Techniken und Materialien

- Künstlerisches Arbeiten mit Farben, Formen und Licht

Anmeldung unter: https://www.aim-akademie.org/veranstaltungen/warenkorb/kurs/262922KSRT