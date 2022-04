Jeder sechste Erwachsene leidet an einem Reizdarmsyndrom, Frauen häufiger als Männer.

Schmerzen im Rahmen des Reizdarmsyndroms können anhaltend oder intermittierend auftreten. Daneben finden sich typische Symptome wie Völlegefühl, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung, oft auch im Wechsel. Die genauen Ursachen des Reizdarmsyndroms sind bis heute unbekannt, Störungen in der Motilität des Darmes werden vermutet. Die Diagnose eines Reizdarmsyndroms kann erst nach gründlicher Klärung und Ausschluss anderer Ursachen gestellt werden, erst dann sollte eine Therapie, die sich an den Beschwerden orientiert, begonnen werden. In Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

Referent:

Dr. med. Markus Escher, Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Leonberg

Moderation:

Dr. med. Timo Hurst, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Vorsitzender der Ärzteschaft Leonberg