Reizvolle Winkel der unteren Altstadt Reutlingen – über die untere Wilhelmstraße zu den Anfängen der Stadt

Sie werden von Stadtführer Thomas Weiblen zu einem rund zweistündigen Stadtspaziergang in der „unteren Altstadt“ mitgenommen. Sie werden viele historische Details aus der Stadtgeschichte und Ausführungen zur Bedeutung der unteren Wilhelmstraße sowie einzelner Häuser kennenlernen. An den Besuch der Nikolaikirche sowie der Beschreibung des Gerberbrunnens schließt sich ein Rundgang durch das Gerberviertel an, mit dem die Bedeutung des Gerberhandwerks und seiner Zunft für Reutlingen erlebbar wird. Über den Gerbersteg, das Gerbertorhäuschen, das Tübinger Tor und die Katharinenstraße geht es auf den Marktplatz, wo die Führung endet.

Dauer: ca. 2 Stunden

Auskunft: Stadt Reutlingen, Kulturamt, Telefon: 07121/303-2776

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.