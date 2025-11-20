Release Konzert OKAPI

Das Haller Duo OKAPI spielt Musik, die am ehesten als Indie-Pop eingeordnet werden kann. Anna-Sophie Bergmann (Gesang, Klavier) und Leif Jäschke (Schlagzeug) haben in und um Schwäbisch Hall schon zahlreiche Konzerte mit ihren eigenen Songs gespielt.

Am Freitag, 2. Januar 2026 um 20 Uhr präsentieren sie nun ihre erste EP mit dem Titel "egal." im Theaterkeller Schwäbisch Hall. Unterstützt werden sie durch das städtische Kulturbüro und das DJ-Kooperativ FINEST SELECTION.

Die EP umfasst fünf Songs, wie etwa den Titel "Naked", zu dem auch ein Video veröffentlicht wurde. Im Anschluss spielt zur After Party die Band "Kosmonaut".