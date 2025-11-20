Release Konzert OKAPI

Theaterkeller Schwäbisch Hall Hafenmarkt 5, 74523 Schwäbisch Hall

Das Haller Duo OKAPI spielt Musik, die am ehesten als Indie-Pop eingeordnet werden kann. Anna-Sophie Bergmann (Gesang, Klavier) und Leif Jäschke (Schlagzeug) haben in und um Schwäbisch Hall schon zahlreiche Konzerte mit ihren eigenen Songs gespielt.

Am Freitag, 2. Januar 2026 um 20 Uhr präsentieren sie nun ihre erste EP mit dem Titel "egal." im Theaterkeller Schwäbisch Hall. Unterstützt werden sie durch das städtische Kulturbüro und das DJ-Kooperativ FINEST SELECTION.

Die EP umfasst fünf Songs, wie etwa den Titel "Naked", zu dem auch ein Video veröffentlicht wurde. Im Anschluss spielt zur After Party die Band "Kosmonaut".

Info

Theaterkeller Schwäbisch Hall Hafenmarkt 5, 74523 Schwäbisch Hall
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Release Konzert OKAPI - 2026-01-02 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Release Konzert OKAPI - 2026-01-02 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Release Konzert OKAPI - 2026-01-02 19:00:00 Outlook iCalendar - Release Konzert OKAPI - 2026-01-02 19:00:00 ical

Tags