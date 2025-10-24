Release Party von Saumselig, Support: Marek Klippendichter

Saumselig bringt sein Debütalbum From Somebody to Someone (F.S.T.S.) auf die Bühne.

Aufgewachsen im Taubertal, geprägt von Oldschool-Vibes à la De La Soul, später inspiriert von Artists wie Asher Roth, MF Doom oder Amewu, hat er seinen eigenen Sound gefunden: ein Tagebuch auf jazzigen Beats, roh und direkt. Geschichten von Nächten voller Zweifel, von Rückschlägen und Neuanfängen, aber auch von Humor, Liebe und kleinen Momenten, die das Leben leicht machen. Saumselig rappt so, als würde man mit ihm im Wohnzimmer sitzen – ehrlich, verletzlich, mit Flow und Augenzwinkern.