Release Party von Saumselig, Support: Marek Klippendichter

Club W71 Weikersheim Zwischen den Sportplätzen, 97990 Weikersheim

Saumselig bringt sein Debütalbum From Somebody to Someone (F.S.T.S.) auf die Bühne.

Aufgewachsen im Taubertal, geprägt von Oldschool-Vibes à la De La Soul, später inspiriert von Artists wie Asher Roth, MF Doom oder Amewu, hat er seinen eigenen Sound gefunden: ein Tagebuch auf jazzigen Beats, roh und direkt. Geschichten von Nächten voller Zweifel, von Rückschlägen und Neuanfängen, aber auch von Humor, Liebe und kleinen Momenten, die das Leben leicht machen. Saumselig rappt so, als würde man mit ihm im Wohnzimmer sitzen – ehrlich, verletzlich, mit Flow und Augenzwinkern.

Info

club w71 Weikersheim.gif
Club W71 Weikersheim Zwischen den Sportplätzen, 97990 Weikersheim
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Release Party von Saumselig, Support: Marek Klippendichter - 2025-10-24 21:00:00 Google Yahoo Kalender - Release Party von Saumselig, Support: Marek Klippendichter - 2025-10-24 21:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Release Party von Saumselig, Support: Marek Klippendichter - 2025-10-24 21:00:00 Outlook iCalendar - Release Party von Saumselig, Support: Marek Klippendichter - 2025-10-24 21:00:00 ical

Tags