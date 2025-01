Religiöse Bildung für alle

Seit 2006 wird in Baden-Württemberg der Islamische Religionsunterricht sunnitischer Prägung erst als Modell und inzwischen als ordentliches Unterrichtsfach für muslimisch-sunnitische Schülerinnen und Schüler angeboten.

Der öffentliche Vortrag von Amin Rochdi, Geschäftsführer des Sunnitischen Schulrats, beleuchtet, wie dieser Unterricht sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelt hat, wie das Zusammenspiel zwischen muslimischen Gemeinden und dem Bildungssystem funktioniert und zur religiösen und kulturellen Vielfalt im Schulalltag beiträgt. Neben der rechtlichen und pädagogischen Grundlage werden auch die Bildungsziele vorgestellt, die Schüler:innen in diesem Fach vermittelt werden und Kooperationen vorgestellt, die zwischen dem christlichen und muslimischen Religionsunterricht in der Ausbildung von Lehrkräften und an den Schulen geschehen.