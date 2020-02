„religions for future“

Der Mensch ist die Essenz und das entscheidende Element des Seins, der Index und der Kern des Universums. Er allein genießt das Privileg, das Buch des Universums lesen und interpretieren zu können. In allen abrahamitischen Religionen gehört die Natur zu den Beweisen der Existenz Gottes. Alle Weltreligionen haben die Aufgabe, die Natur und die Umwelt zu beschützen und zu bewahren. Deshalb engagieren sich viele Glaubensgemeinschaften auch öffentlich und politisch für den Umweltschutz. Dieses Engagement ist leider nicht ausreichend, obwohl es in der Religion einen wichtigen Platz hat.

Am 20.09.2019 fand der dritte globale Klimastreik von Fridays for Future statt – weltweit gingen Menschen auf die Straße, um für die Einhaltung des Pariser Abkommens und gegen die anhaltende Klimazerstörung aktiv zu werden. Das ist ein großer Schritt in Richtung einer bewussten Verbesserung, allerdings müssen noch weitere Schritte auf persönlicher und institutioneller Ebene folgen. Im diesjährigen siebten „Abrahamitischen Symposium“ wird darüber diskutiert, was die Religionen zusätzlich dazu beitragen können. Uns erwarten insgesamt ein Impulsvortrag, zwei Panels, und ein Abschlusskommuniqué.