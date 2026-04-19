Remedy music heals the soul.

Musik als Soulfood: REMEDY steht für coolen Sound für Leib und Seele! Die female-fronted Band aus Stuttgart garantiert eine energie- und emotionsgeladene Mischung aus spicy Blues, rockigem Pop und groovigem Rock.

Ein Abend, an dem Beth Hart auf Joe Bonamassa trifft, Miley Cyrus mit Billy Idol auf der Bühne tanzt und sich Melissa Etheridge vor Gary Moore verneigt.

Songs zum Abheben, abtanzen, zum mitsingen und manchmal auch zum heulen (schön). Für toughe Frauen und (gar nicht so) harte Jungs. Für Sweet 16 und 60+ Bloß keine Schubladen!

Die fünf erfahrenen Musiker kommen aus ganz Deutschland und haben sich im Raum Stuttgart gefunden. Micha an den Drums und Rudi am Bass sorgen für treibenden Tiefgang, die prägnanten Vocals kommen von Ala und Ausnahmegitarrist Dani bringt den Sound zum Schweben. Knut an den Keyboards ist für den perfekten Feinschliff verantwortlich.