Ersatztermin für den 13.03.2020

2014 wurde Yusuf, der sich früher CAT STEVENS nannte, in die Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen. Es war die überfällige Anerkennung eines Musikers, der den Sound der Siebziger mit seinem einschmeichelnden Folkpop nachhaltig mitgeprägt hat: ein außergewöhnlicher Komponist, Poet und Philosoph mit charakteristischer Stimme und erfindungsreicher Gitarrentechnik. Seine Tiefgründigkeit, Song-Vielfalt und die behandelten Themen sichern Cat Stevens einen wichtigen Platz in der Rock-Geschichte.

"REMEMBER CAT STEVENS" berichtet von Steven Demetre Georgiou, der sich als Künstler „Cat Stevens" und als Moslem „Yusuf Islam" nannte. "Wir spielen Titel seiner ersten Plattenveröffentlichungen der Sixties und alle Hits aus der kreativsten Phase Anfang der 70er Jahre, in denen er mit den LPs „Tea for the Tillerman" und „Teaser and the Firecat" weltweit erfolgreich war. Auch einige Titel seiner jüngeren Veröffentlichungen werden Sie hören – und vieles über einen durchaus widersprüchlichen Menschen, genialen Musiker und Komponisten erfahren -eben die CAT-STEVENS-STORY"- versprechen die Musiker der Band.

Adrian Schwartz: vocals, guitar

Elmar Schork: vocals, guitar

Peter Lotz: vocals, bass