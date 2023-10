Remember Cup / Holzfäller Wettbewerb

Am 7. Oktober findet in Widdern eine besondere Veranstaltung statt, bei der der Wettbewerb im Sportholzfällen im Mittelpunkt steht. Der "Remember Cup" ehrt die verstorbenen Sportholzfäller Dirk Braun und Martin Komárek, die nicht nur herausragende Athleten, sondern auch außergewöhnliche Menschen waren. Zu diesem Anlass kommen einige der besten Holzfäller Europas zusammen, um Kleinholz zu machen und die Familien der Verstorbenen zu unterstützen.

Das Festgelände in Widdern wird Schauplatz dieses emotionalen Anlasses sein, bei dem 16 Teilnehmer in fünf Disziplinen an Axt und Säge gegeneinander antreten, um sowohl die Zuschauer als auch die Familien der verstorbenen Sportler zu beeindrucken. Nationale und internationale Athleten, darunter die Dengler-Brüder Ralf und Markus aus Widdern sowie weitere deutsche, französische, belgische, polnische und tschechische Champions, werden am Remember Cup teilnehmen.

Neben dem Hauptwettkampf wird es auf dem Festgelände ein breites Rahmenprogramm mit Extremsport-Shows, Live-Musik, Verpflegung und einem Marktgeschehen geben. Weitere Informationen zum Ablauf, den auftretenden Bands und den Teilnehmern werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Save the date für dieses besondere Event am 7. Oktober in Widdern!