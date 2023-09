Remember Cup für Dirk Braun und Martin Komárek.

Widdern, 26. Juli 2023. Ehre für zwei Pioniere des Sportholzfällens. 2021 und 2022 hat der Extremsport mit Dirk Braun und Martin Komárek nicht nur zwei absolute Ausnahmeathleten sowie Vorreiter des Sportholzfällens in Europa verloren, sondern auch zwei außergewöhnliche Menschen.

Beide wurden bei tragischen Arbeitsunfällen viel zu früh aus dem Leben gerissen. Um ihr sportliches und persönliches Lebenswerk zu ehren, greifen am 7. Oktober einige der besten Holzfäller Europas zu Axt und Säge, um für einen guten Zweck Kleinholz zu machen und die hinterbliebenen Familien zu unterstützen.

Auf dem Festgelände in Widdern fliegen seit Jahrzehnten regelmäßig die Späne, wenn die Holzfällerfreunde Widdern zu ihren beliebten Wettkämpfen im Sportholzfällen einladen. Am 7. Oktober wird es allerdings ein besonders emotionaler Anlass, für den einige der besten Athleten Europas zusammenkommen. In Gedenken an die Sportholzfäller-Legenden Dirk Braun und Martin Komárek ist das Ziel des Remember Cups die Unterstützung der hinterbliebenen Familien. Insgesamt 16 Teilnehmer werden dem Publikum mit packendem Extremsport einheizen. In fünf Disziplinen an Axt und Säge treten die Sportholzfäller bei dem Charity-Event gegeneinander an, um nicht nur wie einst Braun und Komárek die Menschen mit ihren Leistungen am Holz zu beeindrucken, sondern auch um etwas Gutes zu tun – der Erlös der Veranstaltung geht an die Familien der beiden verstorbenen Sportler.

Nationale wie international etablierte Athleten erweisen Ikonen die Ehre

Auch wenn das finale Teilnehmerfeld noch nicht feststeht, ist bereits jetzt ein Wettkampf auf absolutem Top-Niveau vorprogrammiert. Unter anderem gehen die Widderner Dengler-Brüder Ralf und Markus an den Start, die als Urgesteine des Sports langjährige Weggefährten von Dirk Braun und Martin Komárek waren. Darüber hinaus zieht das Gedenken an die beiden Pioniere des Sports auch Athleten und enge Freunde der internationalen Spitze nach Widdern. Neben weiteren Deutschen Athleten wie Danny Martin und Peter Bauer werden nationale Champions aus Frankreich, Belgien, Polen und Tschechien beim Remember Cup starten.

Neben dem Hauptwettkampf des Remember Cups wird es auf dem Festgelände Widdern ein breites Rahmenprogramm mit Showeinlagen des Extremsports, Bandauftritten und Verpflegungsmöglichkeiten geben. Weitere Informationen rund um den Ablauf des Events, den Bands und dem Teilnehmerfeld des Wettkampfs folgen in den kommenden Wochen.

Programm*

11:00 Uhr Öffnung Festgelände

11:30 Uhr Vorstellung der Sportler

12:00 Uhr Wettkampfbeginn Teil 1 mit 16 Sportler / 5 Disziplinen

14:30 Uhr Zwischen Programm (Show Act‘s)

*V8 Motorsäge

*Versteigerung T-Shirt von Martin und Dirk

*Versteigerung WM Motorsäge MS661 v. 2022 mit Unterschrift v. Brad de Losa

*Springboard und weitere atemberaubende Disziplinen neben der Bühne

15:30 Uhr Wettkampf Teil 2

18:00 Uhr Siegerehrung

19:30 Uhr Abendprogramm mit Musik

- Once Again

- Chrissi and the Easytones

22:30 Uhr - Veranstaltung Ende