Remember Keili – Zur Erinnerung an einen großen Ansbacher

Im November 2023 ist der einmalige Gitarrenvirtuose Wolfgang „Keili“ Keilhofer überraschend verstorben. Jetzt treffen sich einige seiner musikalischen Wegbegleiter, um unter dem Motto „Remember Keili“ an ihn zu denken.

Mit dabei ist die NCBrown Blues Band, bei der Keili bis zu seinem tragischen Bühnenunfall über 40 Jahre aktiv war. Dia Band spielt an diesem Abend mit 2 Gitarristen (Andreas Blüml und der Gitarrenvirtuose Roli Müller), um an seine besondere Rolle in der Band zu erinnern. Ebenso dabei sein wird Rudi Madsius mit einer Band, bestehend aus musikalischen Freunden: Harry Hirschmann, Klaus Braun-Hessing, Jürgen Hofmann, Evert Fratermann und weiteren Gästen.