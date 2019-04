Remember Me: Georges

„Ce que les morts nous font faire et ce qu’on fait faire aux morts” (Was die Toten mit uns machen und was wir mit den Toten machen) Vinciane Despret „Georges“ –

entstanden aus der Begegnung der Figurenspielerin Julika Mayer und der bildenden Künstlerin und Choreografin Mylène Benoit – ist eine bildnerisch-performative Etüde über die Unsichtbarkeit der Toten in unserer westlichen Welt. Mit den Mitteln von Tanz und Figurenspiel untersuchen die Künstlerinnen, ob und wie es gelingen kann, die Gegenwart der Verstorbenen zu begrüßen. Was wäre, wenn uns die Toten unterstützten? Uns trösteten? Was, wenn sie einfach da wären, gegenwärtig, voller Esprit und Humor? Julika Mayer, Stuttgart & Milène Benoit, Lille [DE/FR] Auftragsarbeit des Festivals Avignon 2018.

In Kooperation mit der Kirchengemeinde St. Maria (www.st-maria-als.de). Mit Unterstützung des Institut Institut français und des französischen Ministerium für Kultur und Kommunikation/DGCA.

Danke an Antje Töpfer, Florian Feisel, Arnaud Louskipane, Janusz Debinski und Michael Vogel für die Leihgabe der Puppen.

Foto:Christophe Raynaud de Lage