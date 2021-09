Dieses Jahr beginnt der Frühling im September. Nach einem langen Winterschlaf und der anschliessenden Balzsaison formiert sich ein länderübergreifender Schwarm von Künstler*innen, um in einem digital vernetzten Liveformat all die vergessenen, unsichtbaren, veränderten Realitäten neu zu entdecken.

In der ersten Ausgabe begeben sich Künstler Kollektive an verschiedenen europäischen Standorten auf die Suche nach den Kreaturen der Stadt. Gemeinsam mit den Performer*innen folgt das Publikum der Fährte des Menschen als Tier unter Tieren, nimmt die Biodiversität, die Lebensräume, die Rudelbildungen und Schwarmintelligenzen in den Blick, die unser Zusammenleben subtil organisieren. Diese künstlerischen Expeditionen finden an allen Standorten zeitgleich statt und senden jeweils einen Stream in die Zentrale. Dort produziert eine Live-Regie aus den verschiedenen Feeds eine Sendung, die von den kleinen Publikumsschwärmen vor Ort – unterwegs oder in der Basisstation – per Smartphone gesehen und gehört werden kann. So vereinigen sich die lokalen Publikumsgruppen für die Dauer der Veranstaltungen zu einem länderübergreifenden Supra-Schwarm und die Interventionen und Performances werden zueinander in Bezug gesetzt.

Mit Remote Together / The Reality Vaccine endet die Zeit der Höhlen und Nester, der Couches und Kissenburgen, denn die Echtwelt wartet nur darauf, in Ausflügen und Sondierbohrungen körperlich erfahren zu werden.

Die Expeditionen finden im Außenbereich statt und bewegen sich unter Umständen über größere Distanzen. Für Personen mit eingeschränkter Mobilität besteht die Möglichkeit, den Livestream in einer zentralen Spielstätte oder von Zuhause mitzuverfolgen.

Weitere Infos zum TOOLS Festival gibt es hier