REMPIS / HARNIK / ZERANG TRIO (USA/A)

Das basslose Klaviertrio ist schon immer Herausforderung und klangliches Experiment in einem gewesen, man denke nur an das legendäre Schlippenbach Trio.

Seit fast zehn Jahren spielen Dave Rempis (Saxophone), Elisabeth Harnik (Klavier) und Michael Zerang (Perkussion) nun schon zusammen, immer wieder sporadisch, immer wieder spontan. Es sind die Gegensätze, die das Trio so spannend machen: Rempis verbindet freie Improvisation mit emotionaler Ehrlichkeit und feuerspuckender Dynamik, Harnik eine Bandbreite an Klängen mit purer Expressivität und Zerang Zartheit mit der Perkussionstradition des Mittleren Ostens. Das Konzert in der Manufaktur ist Teil der Europatour des Trios und wer Rempis letztes Jahr mit Kuzu in Schorndorf gesehen hat (vielleicht das Konzert des Jahres), kommt garantiert wieder.