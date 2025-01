Remsecker Seniorenfasching

Narri Narro!

Lachen, schunkeln, tanzen - in bunter Verkleidung und mit toller Musik ist der Faschingsspaß bei der Remsecker Seniorenfasnet sicher.

Am Mittwoch, den 26. Februar 2025 feiert die Stadt wieder den Seniorenfasching ab 14 Uhr in der Stadthalle Remseck am Neckar!

Beste Unterhaltung mit Tanz- und Gesangsdarbietungen ist ebenso garantiert wie ein nettes Zusammensitzen bei Kaffee und Kuchen.

Besonderer Gast im Jubiläumsjahr ist Käthe Kächele, die die Anwesenden mit ihrer charmant, witzigen Art durch den Nachmittag begleiten wird.