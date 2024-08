Schnupperwochen für Seniorinnen und Senioren "fit werden, fit sein, fit bleiben"

In der Zeit vom 09.09. bis 20.9.2024 können Seniorinnen und Senioren in den Räumen des VfL an 1-stündigen Schnupperangeboten teilnehmen. Die Schnupperwochen sind für alle Altersgruppen offen. Wir haben mit dem VfL einige Angebot entwickelt, die speziell für ältere Frauen und Männer konzipiert sind, um den Körper altersgerecht zu stärken.

Dazu gehören: Line Dance, Sanft aber effektiv bewegen, Zumba Senioren und Fit mit und auf dem Hocker. Sportliche Aktivitäten, das ist inzwischen anerkannte Expertenmeinung, stärkt unser Denken, unsere geistige Aktivität und lässt uns als Ältere selbstständig und selbstbestimmt unseren Alltag meistern und unseren Interessen und Hobbies nachgehen.

Daher, schauen Sie sich uns unsere Angebote an! An unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten können Sie unsere Bewegungsangebote kostenlos testen.