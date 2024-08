14. AOK-Firmenlauf durch die Talaue

In der Reihe „BW-Running“ fällt der Startschuss zum 14. AOK-Firmenlauf am Mittwoch, 18. September 2024, um 18 Uhr an der Rundsporthalle durch Oberbürgermeister Sebastian Wolf. „BW-Running“ ist die Firmenlaufserie der Baden-Württembergischen Leichtathletik-Verbände.

Start und Ziel des AOK-Firmenlaufs sind direkt vor der Rundsporthalle. Rund um das Event-Gelände erwartet die Teilnehmer eine tolle Atmosphäre, zu der auch „BW-Running“- DJ „El Saltador“ auf der Showbühne beiträgt. Kurzum: es herrschen perfekte Rahmenbedingungen, um den fünf Kilometer langen Rundkurs genießen zu können.

In der Rundsporthalle stehen Umkleiden und Duschen zur Verfügung. Anmeldungen zum Preis von 19 Euro pro Person sind bis einschließlich Montag, 9. September, möglich, außer das Teilnehmerlimit von 2 300 Personen wird schon früher erreicht. Dazu bitte die News auf der Homepage verfolgen.

Alle Informationen und News zum AOK-Firmenlauf Waiblingen: waiblingen.bw-running.de.