Heim-spiel(t) Natur- und Umweltspiele

Der Spielebibliothekar Uli Heim spielt in der Kinderbücherei mit Kindern das Gewinnerspiel des Waiblinger KIEBITZ 2024 „Vogelwild“ und Spiele, die in die engere Auswahl kamen. Vogelwild ist ein Memospiel mit Vogelmotiven. Andere sind wie „Beethupferl“ lustige Geschicklichkeitsspiele oder vermitteln Umweltwissen wie „Ich lerne – recyceln“ oder „Mein grüner Fußabdruck“. Die Spiele „Schatzsuche in der Natur“ und „Naturentdecker“ werden vorgestellt, und der KIEBITZ-Gewinner von 2012 „Können Schweine fliegen?“ ist auch mit dabei.