In voller Blüte

2014 wird der 70. Jahrestag des D-Day gefeiert – ein Tag, der das Leben zahlreicher Veteranen verändert hat. Einer davon ist Bernard Jordan (Michael Caine), der zu diesem Anlass noch einmal an der Ort des Geschehens reisen und seinen gefallenen Kameraden gedenken möchte. Dafür büxt er aus dem Pflegeheim in Süden Englands aus und macht sich per Anhalter, Zug und Fähre auf den Weg. Mit dieser Aktion macht er schnell Schlagzeilen und die internationale Presse interessiert sich für sein Abenteuer. Doch für Bernard ist es mehr als nur ein Abenteuer: Vor Ort holen ihn, der sich sein Leben lang immer allen Herausforderungen gestellt hat, die schlimmen Kriegserfahrungen ein. Glücklicherweise darf er stets auf die Unterstützung seiner zuhause gebliebenen Frau Rene (Glenda Jackson) zählen.