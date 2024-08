Hoop-Dance für Anfänger*innen

Beim Hoop-Dance werden Tricks mit dem Reifen und tänzerische Elemente vereint. In diesem Anfängerkurs werden schrittweise die ersten leicht erlernbaren Tricks für den Tanz mit dem Reifen vermittelt. Er richtet sich an alle bewegungsinteressierten Erwachsenen, die auf der Suche nach einer kreativen Bewegungsform sind. Anders als beim Fitness-Hooping wird der Reifen hier nicht nur um die Hüfte geschwungen, sondern wandert in verschiedene Ebenen, Richtungen und Positionen um verschiedene Körperpartien (z.B. vor, über oder neben dem Körper, um die Hände usw.). Dabei werden verschiedene Muskelgruppen beansprucht und die Geschicklichkeit, Beweglichkeit und Koordination gestärkt. Hoop-Dance eignet sich für alle und setzt keine Tanzkünste oder Erfahrungen voraus. Leihreifen werden zur Verfügung gestellt.

Falls Sie unsicher aufgrund Ihrer körperlichen Möglichkeiten sind, klären Sie die Teilnahme bitte mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt ab.