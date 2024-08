Remsis Escape-Abenteuer in WAIBLINGEN

Remsis Escape Abenteuer verbindet Escape-Game, Geocaching und Schnitzeljagd zu einem besonderen Erlebnis. Ganz analog.

Ihr begleitet Remsi durch eine spannende Geschichte, die vor langer Zeit hier in Waiblingen spielt. Wir haben die Geschichte vielleicht erfunden, aber die Personen hinter der Geschichte gab es wirklich. Auf einer kleinen Wanderung kommt ihr immer wieder an Orten vorbei, an denen ihr ein Rätsel lösen müsst. Mit Hilfe der Lösungen der Rätsel könnt ihr eines der Schlösser öffnen, die sich an den kleinen Kästchen in eurem Rucksack befinden. Im geöffneten Kästchen findet ihr dann das Rätsel für den nächsten Ort auf eurer Tour. An welchen Orten ihr die Rätsel lösen müsst, könnt ihr auf der Karte im Begleitheft sehen.

Die spannende Rätsel-Tour ist für Kinder ab 8 Jahren und alle anderen junggebliebenen Rätselliebhaber geeignet. Sie verspricht Rätsel-Spaß durch Waiblingen an der frischen Luft - ein Erlebnis für die ganze Familie!