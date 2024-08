Wortgewand(t) – Der Waiblinger Poetry Slam

Welches Format versammel humorvollen Kurzgeschichten, lyrische Balladen, persönliche Poesie und launige Mundart-Texte in verschiedenen Sprachen?

Die Antwort: Der Poetry-Slam – ab jetzt im Schwanen unter dem Label „Wortgewand(t)“ moderiert von Jonas Pan.

Der Poetry-Slam ist ein offener demokratischer Dichter:innen-Wettstreit, denn jede(r) kann mitmachen.

Auch Du kannst mit Deinen Texten auf der Bühne dabei sein!

Entweder per Anmeldung unter poetryslam(at)kulturhaus-schwanen.de oder dur wirfst deinen Namen einfach in den offenen Topf am Eingang und wirst spontan auf die Bühne gelost!

Dabei gilt für alle Künstler:innen:

Jeder Text ist selbst geschriebenen. Das Zeitlimit beträgt max. 6 Minuten. Es sind nur Text und Performance erlaubt – keine Kostüme oder Hilfsmittel.

Unter diesen Voraussetzungen treten Poet:innen gegeneinander an, um sich die Gunst des Publikums zu erringen, das per Applaus entscheidet, wer ein Runde weiter kommt und sich am Ende des Abends, das Waiblinger Wortgewand überstreifen darf.

Aber „the points are not the point; the point is poetry.“ (Allen Wolf) oder frei übersetzt:

“Der Punkt ist die Poesie - nicht die Punktewertung.”