Remstal-Lauf Winterbach

Herzlich Willkommen zum Remstal-Lauf in Winterbach! Wir freuen uns, Euch auch in diesem Jahr wieder zu unserem Lauffest in Winterbach begrüßen zu dürfen. Mit Läufen über fünf verschiedene Distanzen und drei verschiedenen Teamwertungen bieten wir allen Laufbegeisterten die Möglichkeit, an diesem Tag bei uns mitzumachen. Neben allen aktiven Teilnehmern freuen wir uns auch auf zahlreiche Zuschauer, Freunde, Bekannte und Verwandte, die sich nach dem Anfeuern ihrer Favoriten von unserem Catering-Team rund um die Salierhalle verwöhnen lassen können. Aktuelle Informationen findet ihr jederzeit hier auf der Website.