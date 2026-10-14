Remstal-Rebell!

Helmut Palmer (1930-2004), der 1975 auch in Aalen OB werden wollte, war eine alle Maßstäbe sprengende Persönlichkeit:

Bürgerrechtler und Baumflüsterer, Performance-Künstler und Beleidigungs-Genie, hundertfacher Bürgermeister-Kandidat und vielfacher Gefängnis-Insasse, überwältigender Egozentriker und unermüdlicher Gemeinwohl-Kämpfer, meist mitreißend und manchmal kaum auszuhalten.

Der Journalist Peter Schwarz hat Palmer über viele Jahre hinweg begleitet und darf stolz behaupten: „Ich wurde persönlich von ihm beschimpft!“ In seiner Lesung erzählt er über das teils zum Schreien komische, teils zum Heulen tragische Leben des Remstalrebellen. Musikalisch begleitet wird er dabei von Axel Nagels Lieder von und über Rebellen.