Remstaler Puppentheater - Mascha und der Bär

Das Remstaler Figurentheater ist eine Puppenspieler-Familie in der 10.Generation. Sie präsentieren „Mascha und der Bär“.

Der Bär möchte an einer Karotten-Weltmeisterschaft teilnehmen. Nur ist ihm dies nicht vergönnt, denn alle Karotten, die der Bär pflanzt, vernascht der kleine Hasi. Doch dann taucht plötzlich Mascha auf. „Dem Bären seine Freundin…“ Sie möchte Schmetterlinge einfangen. Aber dafür hat der Bär keine Zeit. Da kommt ihm eine Idee: Er lässt die kleine Mascha auf seine Karotten aufpassen. In dieser Zeit will er sein Häuschen aufräumen. Doch das ist kein besonders guter Einfall …

Na Kinder, seid ihr schon gespannt, wie es weitergeht?

Dann dürft ihr unsere Vorstellung auf gar keinen Fall verpassen.

www.friedenskirche-lb.de

Eintritt: Tickets können telefonisch reserviert werden unter: 0162-1063327 oder direkt vor Ort gekauft werden. Eintritt: 9 € pro Person ab 2 Jahren