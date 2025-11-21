Bernd Gieseking – Seepferdchen mit 60

Alt werden ist nichts für Feiglinge – und schon gar nicht fürs Nichtschwimmerbecken!

Bernd Gieseking stürzt sich mit 60 ins Wasser – buchstäblich und metaphorisch. Mit feinem Humor, Selbstironie und einem prall gefüllten Erfahrungsschatz erzählt er von späten Heldentaten, frühen Panikattacken und dem Abenteuer, sich im Alter noch mal neuen Herausforderungen zu stellen.

Ein Abend voller Lacher, Lebensfreude und launiger Lebensbilanz.

Seepferdchen mit 60 – für alle, die wissen: Man ist nie zu alt für das erste Mal.